Strage di via d’Amelio anni di bugie e depistaggi Al processo di Caltanissetta i figli di Borsellino si costituiscono parte civile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oggi si terrà al’udienza preliminare delche vede imputati alcuni rappresentanti delle istituzioni, con gravi accuse in merito alle indagini fallimentari sulladi viae su ciò che è accaduto in seguito nelle aule di giustizia. Si tratta di un passaggio importante che riguarda uno degli episodi più eclatanti e drammatici della nostra storia recente. I tredel magistrato Paolo, ucciso insieme alla sua scorta nell’attentato, da tempo chiedono che sia fatta chiarezza e chiamano in causa le responsabilità dello Stato. “Non abbiamo mai smesso di cercare la verità”, ha affermato Fabio Trizzino, marito e legale di Lucia. Oggi in aula il Pubblico Ministero Maurizio Bonaccorso ha chiesto che venga celebrato ilcontro quattro poliziotti (Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco), ascoltati dapprima come testimoni e ora imputati con un’accusa pesantissima: quella di “o“.