Scavi archeologici di Populonia dai reperti la storia di Ledeltius

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il frammento di una bambola di ceramica, appartenuta a una bambina di epoca romano-repubblicana, alcuni stili per scrivere sulle tavolette cerate e soprattutto un calamaio in ceramica a vernice nera, integro, con su inciso un nome: la lettera L (molto probabilmente abbreviazione di Lucius), la lettera T (la lettera iniziale di un gentilizio ancora non identificato) e, nome greco latinizzato. Sono questi iportati alla luce daglicondotti in una domus aristocratica, distrutta da un incendio attorno al 50 a.C., al Parco archeologico di, di preciso al Parco di Baratti. Raccontano ladi uno schiavo che riconquistò la sua libertà di nome, appunto, contabile – e probabilmente pedagogo dei figli – di un politico di spicco nelladell’epoca.