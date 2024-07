Raccolta e spazzamento rifiuti in città all’Asia il servizio per otto anni | firmato il contratto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato sscritto questa mattina, davanti al notaio Gerardo Santomauro, ildiattraverso cui il Comune di Benevento ha affidatoildiinper il periodo died un importo di oltre 92 milioni di euro più Iva. Ilparte dallo scorso primo luglio, con efficacia retroattiva. Alla firma erano presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’amministratore unico Asia, Donato Madaro, il segretario comunale di Palazzo Mosti, Riccardo Feola, il dirigente comunale del settore Ambiente, Maurizio Perlingieri e il responsabile dell’area tecnica Asia, Fernando Capone. “Si tratta di un momento storico per l’azienda – commentano Mastella e Madaro – che per la prima dalla sua costituzione, superando il vaglio del controllo Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, riceve l’affidamento per un lungo lasso di tempo invece che di anno in anno.