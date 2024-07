Per questa maglia non dormiremo la notte Non abbiamo la bacchetta magica serve pazienza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Quello che garantiamo è che nonlaper, potete starne certi": le parole di Vincenzo Guerini, dopo la riunione fiume con il sindaco Daniele Silvetti, suonano per i tifosi dorici come una rinascita, che era stata anticipata la settimana scorsa dal primo cittadino nel corso dell’assemblea con i tifosi. Guerini presidente e Massimo Gadda allenatore: vista così può apparire come la più classica delle "operazioni nostalgia", ma da nessun altro, se non da loro, si poteva ripartire per ridare linfa a dei colori che si stavano sbiadendo per l’ennesima volta. E allora eccoli, Guerini e Gadda, che si presentano davanti alla telecamere per illustrare quelli che saranno i passaggi salienti del piano per riportare subito l’Ancona tra i professionisti.