Paolini-Krejcikova in finale a Wimbledon | l’unico precedente risale ad un’altra era

(Di giovedì 11 luglio 2024) La numero 7 del mondo e del seeding, Jasmine, ha centrato l’accesso all’ultimo atto dell’edizione 2024 di: l’altra finalista del tabellone di singolare femminile sarà la ceca Barbora, numero 32 WTA e testa di serie numero 31. Ladel terzo torneo stagionale dello Slam sarà il secondo incrocio tra le due tenniste, anche seè molto datato, tanto da essere poco rilevante nell’economia della prossima sfida, se non per le mere statistiche. L’unica sfida tra Jasminee Barboraal primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2018: ad imporsi fu la ceca, all’epoca testa di serie numero 13 del tabellone cadetto, la quale vinse in due set con il netto punteggio di 6-2 6-1.