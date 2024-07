Napoli | entusiasmo per l’arrivo a Dimaro anche per Osimhen VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilè arrivato aper svolgere il ritiro che si concluderà la settimana prossima. Tra allenamenti e conferenze stampa, gli azzurri giocherannodue amichevoli, martedì 16 contro l’Anaune Val di Non e sabato 20 contro il Mantova.: stabiliti due allenamenti ogni giornodel bus con i calciatori, Antonio Conte e lo staff. Grande accoglienza sia per Victorche per i nuovi acquisti, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin. C’è stata ovazioneper il tecnico.di Calcio24. Secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport: Il nuovodi Conte, del ds Manna e di un De Laurentiis tanto discreto quanto travolgente decollerà da Capodichino per Verona e poi, dopo un paio d’ore in bus, raggiungeràintorno alle 13.