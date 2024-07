Morto lo chef Marco Girotto | stroncato a 33 anni da un attacco d’asma mentre era al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Èa 33lo, cuoco in un ristorante di Albignasego, in provincia di Padova. È stato fatale un, accusatoera a, lo scorso 29 giugno. Poi dieci giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova e, infine, il decesso, avvenuto martedì 9 luglio. Lolascia la sua compagna, la street artist di origine argentina Carolì, e una bambina di otto mesi. I funerali si terranno nella giornata di venerdì, 12 luglio, presso la chiesa di San Tommaso di Albignasego.è nato e cresciuto ad Albignasego, dove ha frequentato l’istituto alberghiero “Pietro D’Abano”, sognando, un giorno, di lavorare nel mondo della ristorazione. Un sogno che si è realizzato, con una carriera cominciata in un locale di Londra e poi proseguita nella sua città natale, nel padovano, al ristorante “Dal Bruto Ruggero”.