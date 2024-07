Migliori pizzerie in Emilia-Romagna | dove andare secondo la classifica ‘50 Top pizza’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bologna, 11 luglio 2024 – Non è certamente una regione nota per la qualità delle sue pizze: ben altre sono, infatti, le eccellenze che fanno parte integrante della tradizione culinariano-romagnola. Una su tutte, la piadina – il pane dei romagnoli – ma anche le paste ripiene, rigorosamente preparate a mano, la sfoglia tirata col mattarello, lo gnocco fritto, l’erbazzone. Eppure, l’è riuscita a mettere a segno due importanti piazzamenti nell’ambita50 Top pizza 2024, considerata una delle guide più influenti nel mondo della pizza. Se I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, si confermano lein Italia anche nel 2024 (un podio quasi scontato, vista l’origine napoletana della pizza), il 34esimo posto parla romagnolo con Davide Fiorentini, patron di O’ Fiore mio a Faenza (Ra) e colpito, come tanti suoi concittadini, dall’alluvione della primavera 2023.