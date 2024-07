Magistrati in rivolta contro l’abolizione dell’abuso d’ufficio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Se c’è un risultato conseguito dal ministro Carlo Nordio in fatto di giustizia, è che la sua riforma sta letteralmente spaccando in due il Paese. Del resto, con, l’ennesima stretta alle intercettazioni e l’aumento delle pene per chi protestala realizzazione delle opere pubbliche, continuano a crescere le prese di posizione di quanti, tanto nelle opposizioni quanto nella magistratura, si stanno esponendo per bocciare dei provvedimenti che taluni si spingono a definire “liberticidi”. Nordio elimina l’abusoe fa infuriare l’Anm Come facilmente intuibile, dopo mesi di richieste di confronto e di ripensamento di questi provvedimenti, l’Associazione Nazionale(ANM), con il segretario generale Salvatore Casciaro, fa notare come, dopo l’approvazione definitiva della Camera di mercoledì, “si riducono i diritti e le libertà dei cittadini, si riducono gli spazi per l’informazione, si individuano degli strumenti che incepperanno ulteriormente la macchina della giustizia.