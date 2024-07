L’urto e poi il boato | devastante incidente ferroviario a Parma ci sono feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oggi alle 16 si è verificato un grave, a, dove siscontrati un treno merci e un treno passeggeri lungo il tratto che costeggia via Toscana. Secondo le prime informazioni, oltre ai danni arrecati ai mezzi e alle infrastrutture, ci sarebbero almeno 6. L’si è verificato sulla linea convenzionale che al momento è stata bloccata in entrambe le direzioni per consentire ai soccorsi di intervenire in sicurezza., cos’è successo? I testimoni hanno parlato di un rumore forte come un, causato dallo scontro tra i due treni. Il treno merci è deragliato, mentre il treno passeggeri è riuscito a raggiungere la stazione di. Ial momento sarebbero 6, tra i quali il macchinista del vagone merci.