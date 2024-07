Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 11 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Le previsioni di giovedì 11 luglio 2024", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. L'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 11 luglio 2024. Ariete Mercurio positivo per transazioni finanziarie, ma un po' farfallone potrebbe richiedere nuove spese. Non saranno soldi spesi invano. Restate però sempre realisti, i pensieri della gente sono in questo periodo attraversati da correnti utopiche, tanti inseguono ricchezze improbabili. Solo questa Luna sa di quanto amore avete bisogno e lo saprà anche un bacio, per quanto tenero e dolce, non basta. Voi volete passione!! Toro Luna torna amica, consente di agire con calma, spunta una buona idea per gli affari. È previsto un incontro che provocherà agitazione nel cuore, insieme a una speranza.