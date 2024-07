L’ACCESS DI RETE 4 VIRA A DESTRA | FUORI BERLINGUER ARRIVA PAOLO DEL DEBBIO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 11 luglio 2024)di4 troverà finalmente pace? Tanti cambi ma mai un ascolto in grado di impensierire la concorrenza di La7. Spesso Otto e Mezzo e In Onda doppiano o triplicano i talk show rivali. E così da settembre arriveràDelal posto di Biancache manterrà la prima serata del martedì e forse un raddoppio alla domenica per compensare la perdita delprime time. Così riferisce Tvblog. Con la parziale eccezione della(i siparietti da bar con Corona sono però perfetti per un certo target),4 si conferma il megafono del centro-governativo. La7 brinda al successo di In Onda, stabilmente sopra il concorrente 4 di Sera, mentre a settembre torna Lilli Gruber. Più che quest’ultima, sarà Striscia la Notizia a doversi impensierire della novità.