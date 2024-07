La sorpresa delle scarpe nere di Tijjani Reijnders

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nel corso della seconda semifinale di Euro 2024, quella tra Inghilterra e Paesi Bassi, si poteva percepire un brusio visivo, una nota stonata. Era lì davanti a tutti dall’inizio, un piccolo fastidio che però non sapevamo individuare. Non riguardava il modo di giocaredue nazionali, non c’entrava nulla la qualità del gioco o la bravura degli interpreti. Ciò che rendeva strano, o quanto meno non usuale, quello che stavamo guardando non aveva nulla a che fare con il gioco, con gli attacchi e le difese, i dribbling tentati o i passaggi sbagliati. Fu alla metà del primo tempo, quando il regista ha scelto di mandare in onda le riprese di una telecamera che non offriva il campo largo, ma si concentrava su di una piccola porzione di terreno di gioco che quel brusio visivo si è palesato per quello che è, qualcosa a cui i meno giovani erano abituati, ma a cui non siamo tutti più abituati.