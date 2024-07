Kim-Inter si complica Bayern Monaco risponde alla proposta – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Kim Min-jae è uno dei giocatori che viene seguito dall’per la difesa. L’esse non è di quelli pressanti, ma comunque ilha ribadito la sua posizione. POSIZIONE – Kim Min-jae viene da una stagione pessima con la maglia del. Il difensore è stato una delle cause principali dell’eliminazione del club bavarese dChampions League. All’Allianz Arena è stato un disastro su Vinicius Jr. e sugli altri giocatori del Real Madrid, che lo hanno superato con estrema facilità. L’, nonostante questo, èessata al coreano per la sua difesa del futuro. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij hanno il contratto in scadenza nel 2025, in più c’è l’infortunio di Tajon Buchanan da coprire. Kim Min-jae potrebbe essere la soluzione ideale a tutti i problemi nerazzurri, ma ha una valutazione molto alta.