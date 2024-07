Jesi è ai domiciliari ma continua a perseguitare la ex | portato in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024)(Ancona), 11 luglio 2024 –la ex nonostante sia ai: 42enneindai poliziotti. Nella giornata di ieri, personale di polizia giudiziaria del commissariato, ha arrestato un pregiudicatono 42enne in esecuzione del decreto di sospensione cautelare della misura alternativa della detenzione domiciliare e ripristino della custodia inemesso dal magistrato di sorveglianza di Ancona. L’uomo, condannato per i reati di atti persecutori e lesioni commessi tra il 2016 e 2018, stava espiando un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Visti i comportamenti assunti dall’uomo nei mesi di maggio e giugno, la sostanziale incapacità di controllarsi e in particolare l’atteggiamento incalzante non rispettoso della volontà dell’ex di non coltivare con il 42enne contatti via internet e non incontrarlo di persona, il magistrato ha sospeso la detenzione domiciliare, concessa inizialmente, ripristinando la misura carceraria.