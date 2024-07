Inzoli e Valesin pronti Under 18 in Slovacchia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oltre i Giochi Olimpici di Parigi sono tanti gli impegni per gli atleti lombardi, soprattutto quelli giovanili. Sono 14 i selezionati per l’Europeo U18 di atletica, in programma a Banska Bystrica () da giovedì 18 a domenica 21 luglio. Tra questi, due i nomi su cui puntare: Danieleed Elisa, freschi di titoli agli Assoluti Allievi dello scorso weekend. Il primo, tesserato con l’Atletica Riccardi Milano 1946, fa parte dei 12 esordienti e oltre che nel salto in lungo, sua vera specialità, verrà impiegato nelle varie staffette. Elisa, invece, nativa di Segrate, dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, correrà i 200 metri, dove detiene il record italiano20. Giuliana Lorenzo .