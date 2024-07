Invecchiamento in aumento e calo di badanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’della popolazione e la carenza die colf rappresentano una sfida seria ed urgente per la Romagna. È l’analisi approfondita dei dati Istat e Inps, elaborati da Cisl Romagna, che prevede un quadro preoccupante. Le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini stanno assistendo ad un’impennata della popolazione over 80. Negli ultimi dieci anni, il numero di anziani in queste province è aumentato rispettivamente del 14,78% a Forlì-Cesena, del 10,78% a Ravenna e del 21,32% a Rimini. Unimportante che ha fatto esplodere la domanda di assistenza domiciliare. Ma mentre la richiesta di assistenza cresce, l’offerta die colf si assottiglia drammaticamente. I dati Inps mostrano un crollo dei contratti di colf che supera il 30% in tutte e tre le province, con un picco negativo del -34,87% a Forlì-Cesena.