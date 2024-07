Iniziative in Toscana e Umbria nel nome di Giacomo Matteotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 – Due, tra, neldi. In entrambe sarà protagonista la Fondazione Rosselli e il suo presidente Valdo Spini. La prima è stasera, 11 luglio, con inizio alle ore 21.15, allo spazio dibattiti della Festa di Bagno a Ripoli (Firenze). E' in programma il dibattito su, con la presentazione del libro di Mirko Grasso 'L'oppositore'. Saranno presenti l'autore e Spini. A moderare l'incontro sarà Carlo Scarzanella. Domani, a Perugia, dalle ore 17 ci sarà la conferenza 'Delittoe crisi del regime fascista', organizzata dall'Istituto per la storia dell'contemporanea a Palazzo Cesaroni. Sono previsti gli interventi di Valdo Spini e Gian Biagio Furiozzi dell'Università di Perugia.