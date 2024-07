Il volley piace sempre di più | record di ascolti per la VNL

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il primato registrato dalla piattaforma VBTB Ildi più. I risultati aiutano e stanno aiutando il movimento, che si appresta a vivere il momento dei Giochi Olimpici di Parigi. Non a caso si è registrato un buon successo per l’edizione 2024 dellaball Nations League tra gli appassionati e in particolare tra il pubblico italiano. Il torneo internazionale organizzato daball World ha fatto segnare undisu VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) diball World che ha trasmesso tutti i 104 incontri della competizione. Grazie alla competizione, che ha visto il trionfo della Nazionale femminile di Julio Velasco e l’ottima prestazione della squadra maschile di Ferdinando De Giorgi, entrambe le squadra hanno guadagnato il pass olimpico.