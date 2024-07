Il Porto Sant’Elpidio diventa ’Biotre Servizi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nuova stagione al via per ilBasket, pronto ad iniziare il campionato di serie C tra certezze ed un’importante novità: l’arrivo del main sponsor Biotre Servizi. "La partnership con la Biotre è ossigeno puro per ricaricarsi e affrontare le prossime sfide – spiega Oscar Bonifazi, presidente del Pse Basket – da oggi saremoServizi’ e anticipo che il roster avrà una forte identità elpidiense. L’entusiasmo per questa partnership viene confermato anche dallo stesso Giuseppe Cappella, al vertice della Biotre. "Era il momento di scendere in campo – sostienbe –, mi piacerebbe avere una società ancora più forte e unita anche col settore giovanile, terreno di cultura sia per famiglie sia per aziende. L’obiettivo è fare da traino per coinvolgere anche altri imprenditori".