Il Napoli di Conte | come sarà? Parlano Tiribocchi e Compagnoni

(Di giovedì 11 luglio 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto l’ex calciatore Simone. Di seguito le sue dichiarazioni. “Il futuro di Osimhen? Non credo vada in Arabia in questo momento della sua carriera, magari lo farà tra qualche anno perchè è ancora giovane. Ci sono tante squadre che hanno bisogno di un attaccante, anche il Real Madrid ed il PSG oltre a cinque squadre di Premier. Per me finisce o in Premier o al PSG”. Su Spinazzola, mentre ilaspetta Buongiorno “Spinazzola e Buongiorno? Ora si va sul sicuro perchè li ha richiesti, mentre fino all’anno scorso si andava a scovare talenti in giro per l’Europa.una difesa diversa dagli ultimi anni, cambiarla tutta può essere un rischio, ma i nomi sono di alto livello.