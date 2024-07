Il ddl Nordio è il primo atto coraggioso per riformare la giustizia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) E’ stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda lettura, con 199 voti a favore, 102 voti contrari e nessun astenuto, il Ddl, ovvero il disegno di legge su cui il ministro dellaCarlo, sin dall’insediamento, aveva basato la propria esperienza governativa. Basato su modifiche di diritto sostanziale, cioè al codice penale, e formali, ovvero al codice di procedura penale, nonchè al più generale ordinamento giudiziario ed anche al codice dell’ordinamento militare, gli otto articoli del disegno di legge -approvato in via definitiva, è bene ribadirlo- si basano su una riforma sostanziale del sistema penalistico: la riforma, oltre che sui voti della maggioranza, ha potuto contare sull’apporto dei voti di Italia Viva e Azione, ancora vicini al governo, dopo l’appaiamento avvenuto in occasione delle recenti elezioni regionali.