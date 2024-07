I prezzi del caffè non scenderanno mai così alti come ora Giuseppe Lavazza lancia l' allarme

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Abbiamo affrontato venti contrari molto, molto forti. Non vedo alcun motivo per cui idelpossano scendere». Ad esprimersi in mododiretto è stato, presidente diGroup, nel corso di un evento legato al torneo di Wimbledon, del quale l'azienda è sponsor. Un'occasione per fare il punto della situazione sul mondo delnel Regno Unito, e in particolare l'aumento dei. I consumatori britannici vedranno diminuire l'impennata deidelnon prima della metà del prossimo anno, a causa di «venti contrari molto impegnativi» che continuano a colpire il settore. I problemi riguardano sia arabica che robusta I cattivi raccolti, in particolare nelle principali aree di produzione del Brasile e del Vietnam, i conflitti geopolitici e le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno contribuito a far raggiungere aii massimi storici in 15 anni.