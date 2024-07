Futuro Fermana ultimo step per l’iscrizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il comunicato di lunedì pomeriggio ha indubbiamente fatto tirare un sospiro di sollievo in tutto l’ambiente gialloblù dopo un paio di mesi di incertezza. Il pagamento relativo alle mensilità di marzo, aprile e maggio è il passo determinante verso il completamento delalla prossima serie D. E non era affatto scontato considerate le nubi che circondavano e in parte ancora circondano il Bruno Recchioni. Iscrizione che resta da completare entro le 18 di domani ma il più è ormai fatto. Manca solo l’atto formale. La fidejussione di 31mila euro era già pronta da tempo e non restava altro che depositarla, cosa che è puntualmente avvenuta. Si sta procedendo (forse il tutto è avvenuto nelle ultime ore, forse si completerà quest’oggi) anche al completamento della parte burocratica e l’importo da versare.