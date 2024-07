Emilia Clarke sarà la protagonista di un nuovo cinecomic dopo il flop di Secret Invasion alla Marvel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024)essere apparsa nella poco apprezzata serie deiStudios, l'attrice di Game of Thrones ha trovato unprogetto in tvè stata ingaggiata comedell'imminente adattamento televisivo delle graphic novel Criminal, che verrà prodotto da Amazon Prime Video. Il cast è di altissimo livello e lareciterà accanto ai già annunciati Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Gus Halper, Aliyah Camacho, Michael Mando, Marvin Jones III, Michael Xavier, Dominic Burgess. Le graphic novel sono state create da Ed Brubaker e Sean Phillips, delle vere autorità in campo fumettistico. Nella descrizione ufficiale si legge che la serie è "un universo interconnesso di storie criminali".