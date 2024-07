Donne incinte in carcere la maggioranza si spacca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 – “Via libera in Commissione alla Camera: leo con figli minori di un anno che si macchiano di reati che lo prevedono andranno in. Una misura voluta dalla Lega contro quelle vigliacche borseggiatrici e ladre che, sfruttando lo stato di gravidanza, agiscono impunite e derubano cittadini, lavoratori e turisti, spesso cercando di colpire i più fragili e anziani. Basta!”. Così parlò su Twitter Matteo Salvini, che ha esultato vistosamente per il voto delle commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. .