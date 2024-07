Di Lorenzo pedina inamovibile | Conte ha già deciso come utilizzarlo in campo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Napoli programma la prossima stagione sportiva, il mister Antonioha già in mentegestire capitan Giovanni Di. Il Napoli è pronto a partire per il ritiro di Dimaro-Folgarida, con Antonioche testerà tutti i calciatori a sua disposizione. Dopodiché, a Castel Di Sangro, dovrebbero raggiugnere il gruppo azzurro tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali tra Europei e Copa America. Triplo ruolo per Diintende sfruttarlo Antonioper il suo Napoli Tra questi ci sarà anche capitano Giovanni Diche, dopo alcuni mal di pancia dovuti a incomprensioni con la società nella scorsa stagione, ha chiarito tutti i problemi ed è pronto per tornare a indossare con la solita fierezza la fascia di capitano del Napoli.