Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 10 luglio 2024

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’ha potuto abbracciare nella giornata di oggi il calciatore iraniano Mehdi Taremi, giunto a Milano per effettuare nuove visite mediche prima della firma del contratto con i nerazzurri. In tal senso, venerdì dovrebbe essere il giorno decisivo per formalizzare l’affare. Nel frattempo, l’continua a seguire con attenzione alcuni profili per il ruolo di braccetto sinistro.