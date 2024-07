Bracciante indiano morto nelle campagne di Taranto | il datore di lavoro era già stato arrestato ed è a processo per caporalato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non è la prima volta che l’ombra delsi staglia su Giovanni Giannico, l’imprenditore agricolo di Laterza, nel Tarantino, ora indagato per la morte delRajwinder Sidhu Singh, 38enne deceduto il 26 maggio scorso. Dalle indagini della procura die dei carabinieri è emerso che l’uomo era giàarrenel 2020 per intermediazione illecita e sfruttamento del. A rivelarlo è la Gazzetta del Mezzogiorno. All’epoca, un’operazione della task force anti-aveva svelato che quattro cittadini indiani erano costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento per circa 12 ore al giornodi Laterza. In quell’occasione, Giannico e un 59enneerano stati arrestati rispettivamente come “soggetto utilizzatore” e “oggetto-caporale”.