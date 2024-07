Bonucci bomba Juventus | sogno di tornare La causa e Allegri | aveva deciso…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Leonardotorna a parlare die lo fa in maniera alquanto polemica. Intervistato al “Passa dal Bsmt“, podcast di Gianluca Gazzoli, l’ex difensore ha dichiarato: “me ne sono dovuto andare quasi scappando perché qualcunodeciso che doveva andare così, è stata una scelta di un singolo che non meritavo“. Il riferimento, fra le righe, potrebbe essere a Massimilianofuori rosa L’ex centrale del Fenerbahce racconta l’esclusione dalla rosa della: “mi sono ritrovato con Giuntoli che era appena arrivato e quindi nonpossibilità di fare diversamente e mi ha detto ‘Guarda, non sei più nei piani. Sei fuori rosa’. All’inizio mi sembrava quasi uno scherzo, dopo più di 500 partite ricevere il benservito in questa maniera Invece era tutto reale.