Asl Roma 3 | in tre mesi con il Servizio Tobia al Grassi 161 prestazioni e 29 pazienti in cura

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ostia, 11 luglio 2024 – In soli treil, il progetto dedicato alle persone con grave disabilità intellettiva e relazionale, approdato all’Ospedaledi Ostia a metà marzo ha già erogato 161multispecialistiche e preso in carico 29. Numeri, obiettivi e servizi del Progettosono oggi al centro di un dibattito promosso dall’Associazione Famiglie Disabili Eugenio Litta presso il Centro di Riabilitazione “Villaggio Eugenio Litta” in Via Anagnina a Grottaferrata () dal titolo “ProgettoOspedaledi Ostia ASL3 – La presa in carico delle persone con disabilità non collaborativa”. All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale della ASL3, Francesca Milito, l’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, il Sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo, il Commissario della ASL6, Francesco Marchitelli e il Coordinatore ProgettoASL3, Roberto Morello.