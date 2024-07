Alex Marangon ecco perché le ipotesi della caduta accidentale o del tuffo non reggono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Treviso, 11 luglio 2024 – Si delinea sempre più cosa è successo negli ultimi minuti di vita di, quella notte del 30 giugno. La ‘speranza’ che si trattasse di una scomparsa è svanita in due giorni: il 2 luglio il corpo del 25enne è stato trovato su un isolotto del fiume Piave, che scorre proprio sotto all’abbazia sconsacrata di Vidor (Tv), sedefesta sciamanica a cui stava partecipando. Si indaga per omicidio volontario. Cosa dice l’autopsia Malee delsono state escluse dagli inquirenti? Sebbene inizialmente fossero la pista più battuta, l’autopsia ha parlato chiaro: le fratture e le ferite cheha riportato non sono compatibili con un incidente di questo tipo. Il giovane non ha riportato lesioni al collo e agli arti superiori e inferiori: se fosse veramente caduto, sarebbe quasi un miracolo, specie considerando le gravissime ferite alla testa, che è stata praticamente sfondata.