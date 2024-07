Zootecnia e Parchi di Maurizio Gubbiotti Giovedi sera al parco nazionale delle Foreste casentinesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – "", dial. Il libro di”, Costruire un futuro di sostenibilità ambientale e sociale per un nuovo rapporto tra persone, natura e animali, verrà prentato11 luglio alle 21 nella sede del(palazzo Vigiani, sala conferenze. Via G. Brocchi, 7, Pratovecchio) alla presenza dell'autore e del presidente dell'area protetta, Luca Santini. E' un testo "a tema": icome luoghi di sintesi virtuosa tra conservazione e sviluppo, integrati nel territorio, alla ricerca dell’equilibrio possibile tra produzioni agricole, zootecniche e biodiversità. Il libro è un manuale di formazione che offre anche ai lettori gli esiti di una ricerca su campo effettuata con un questionario dedicato in 23 aziende sul territorio