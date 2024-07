Taylor Swift così l' uragano pop fa impennare l' economia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Meglio di una manovra finanziaria. L'effettoè unche spazza le città dove si svolgono i suoi concerti. L'intero «Eras Tour» statunitense potrebbe generare una spesa di 4,6 miliardi di dollari, superiore al Pil di 35 Paesi. In poco tempo è diventato il tour con il maggiore incasso nella storia del pop: oltre 1 miliardo di dollari complessivi. E non è ancora finita. Tra pochi giorni sarà il turno di Milano dove la tournée dei record si fermerà per due live sold out da mesi in programma sabato 13 e domenica 14 luglio. Oltre 3 ore e mezza di show ripercorreranno la carriera della popstar attraverso 40 canzoni. Il palco posizionato sul lato corto di San Siro consentirà ai 65mila presenti ogni sera di assistere allo spettacolo con una visuale a 270 gradi.