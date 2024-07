Si lancia dalla finestra e aggredisce gli agenti Colpito col taser muore | tragedia in Alto Adige

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio dopo essere statoda unin dotazione ai carabinieri, il tutto in seguito a una colluttazione e a un tentativo di fugandosi da una. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 luglio a Colle Isarco, in, quando i carabinieri della Compagnia di Vipiteno sono intervenuti presso l'abitazione di una persona che aveva chiamato il 112 in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone sconosciute al di fuori della sua stanza. Secondo la ricostruzione dei fatti, i carabinieri, insieme al personale sanitario, hanno tentato di entrare nell'appartamento, ma l'uomo, "in evidente stato confusionale, presumibilmente dovuto all'uso di alcol e stupefacenti", come riporta una nota dell'Arma, si è rifiutato di aprire la porta, urlando frasi sconnesse endo oggetti e mobilio.