Shrek 5 è ufficiale il film animato uscirà nel 2026

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo tanto chiacchierare, DreamWorks Animation e Universal Pictures hanno ufficializzato la realizzazione di5. Divenuto uno dei prodotti cinematografici più prolifici di sempre, parliamo di 2,9 miliardi di dollari di incasso nel complesso, la saga animataè pronta per raccontare una nuova esilarante storia, e lo farà a partire dal 1° luglio, a ben 25 anni dall’uscita in sala del primo iconico capitolo. Secondo il the Hollywood Reporter il cast vocale tornerà in blocco, con Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz in primissima fila. Walt Dohrn è da tempo collegato al progetto5, ed è stato confermato alla regia, come noto ha lavorato come sceneggiatore nel secondo e terzo, e come responsabile della storia nel quarto