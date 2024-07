Sfruttavano braccianti stranieri irregolari | percosse e frustate a chi si ribellava Due arresti e un’altra misura cautelare a Cuneo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La polizia diha arrestato tre caporali, un marocchino, un macedone e un albanese, che reclutavano lavoratori di origine africana per i lavori in vigna. I tre soggetti, che agivano in maniera disgiunta, sono stati destinatari, rispettivamente il primo e il secondo delladeglidomiciliari e il terzo delladel divieto temporaneo di esercitare attività professionali. Ireclutati, tuttie privi si soluzioni abitative stabili, lavoravano in totale violazione delle normative contrattuali con paghe da fame, senza riposi e con totale inosservanza della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, il tutto condito con condizioni di lavoro e con metodi di sorveglianza degradanti e di controllo a vista, con minacce di non essere pagati o di essere allontanati.