Scacchi Quattro pratesi nella Top 10 d’Italia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si sono svolte a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, le finali dei campionati italiani giovanili under 18 di. Hanno partecipato alla competizione 1.350 giocatori provenienti da tutta Italia e tra questi 21 ragazzi iscritti al Circolo Pratese degli, accompagnaticittà emiliana dal presidente Marco Caprino e da Sara Gabbani, istruttrice e pluricampionessa italiana under 14, 18 e 20.di loro hanno conquistato la top 10. Si tratta di Alberto Centamore, che si è classificato terzo a pari merito negli under 18; Siria Caccamo, sesta negli under 16 femminili; Riccardo Frigerio, secondo negli under 12 (lo scorso anno agli italiani a squadre si è diplomato campione under 10) e Vittoria Nesi, quinta negli under 12 femminili.