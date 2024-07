Romano due anziani rapinati da finti corrieri | bottino da 15mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024)di Lombardia. Ladri in azione venerdì mattina (5 luglio) a: vittima una coppia di, entrambi 63enni, che ha vissuto un quarto d’ora di terrore quando due uomini armati di pistola si sono fatti consegnare otto orologi, di cui due Rolex, monili d’oro e 500in contanti. La villetta a schiera dove è avvenuta la rapina si trova nel quartiere settentrionale di, non lontano dal campo da calcio San Defendente. Un uomo – fingendosi un corriere con cappellino, maglietta con simbolo di società di consegne e pacco in mano – ha suonato al citofono dell’abitazione quando all’interno della villetta si trovava solamente la moglie, che è scesa per ricevere il pacco: aperto il cancellino è apparso un altro uomo a volto coperto e con in mano una pistola che ha minacciato l’anziana, spingendola in casa e immobilizzandola per farsi consegnare gli oggetti di valore che si trovavano nell’appartamento.