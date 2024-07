Roma | incendio in pizzeria a San Basilio feriti due operai

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Nova) – Due persone sono rimaste ferite a seguito di unscoppiato in unanel quartiere Sandi. E’ successo questo pomeriggio, intorno alle ore 15, quando la canna fumaria dell’esercizio commerciale di via Casal Tidei e’ andata in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono stati soccorsi duee trasportati in codice giallo presso gli Ospedali Pertini e S.Camillo. Sul posto e’ intervenuto anche il funzionario di servizio. .