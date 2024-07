Radunovic nuova idea per la porta Ballet riscatto a oltre 2 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il lavoro sul campo del Pisa Sporting Club è appena iniziato mentre va avanti quello dei direttori Corrado e Vaira sul mercato. Il nome nuovo per lanerazzurra è infatti quello di Boris, 28 anni, di proprietà del Cagliari e di nazionalità serba. La società si è inserita tra Salernitana e Bari nella corsa all’estremo difensore. Il giocatore piace e, nell’ottica di un rimpasto dei portieri, dopo la notizia dell’interessamento per Adrian Semper del Como e, dopo che Nicolas, Loria e Livieri sono entrati nel loro ultimo anno di contratto, si prevedono porte scorrevoli, nel vero senso della parola. Inzaghi valuterà tutti i portieri a disposizione a Bormio, ma non sono escluse sorprese come cessioni (anche in prestito, con rinnovo annesso) di Loria o Livieri, ma anche un possibile ruolo di secondo piano per Nicolas.