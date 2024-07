Ospedale vecchio asta ancora deserta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nulla da fare. Resta senza acquirenti, e quindi senza un futuro, almeno oggi, ildi Sassuolo. L’esperita dall’AUSL, proprietaria della struttura, è infatti andatae, si apprende, ‘l’azienda, di concerto con il Comune, è al lavoro in vista della prossima sessione di vendità’. Che chissà se avrà più fortuna di quelle andate in scena fin qua: già in altre occasioni, infatti, la proprietà ha provato a ‘liberarsi’ di un asset abbandonato da tempo, ma di investitori nemmeno l’ombra. Si parla dell’area, oltre 10mila metri quadrati di estensione, collocata in pieno centro cittadino, una volta sede dell’di Sassuolo, dismessa ormai vent’anni fa. Circa 3,5 milioni la somma richiesta per acquistarla, evidentemente ritenuta eccessiva dai potenziali investitori, con tutta probabilità scoraggiati sia dallo stato di manutenzione dell’area stessa, oltremodo degradata dopo tanti anni di abbandono che da alcuni vincoli che insistono sugli edifici che sorgono sull’area.