Oristanio futuro in definizione | contatti continui tra Inter e Venezia – Sky

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il mercato dell'non si sviluppa soltanto in entrata, con gli ultimi arrivi in, ma anche in uscita. È il caso di Gaetano, il cuiè sempre più orientato verso il– Dopo le esperienze in prestito in Olanda prima (al Volendam) e al Cagliari poi, ildi Gaetanoè in. Lontano da Milano, almeno per il prossimo. Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, infatti, sonoi discorsi tra l'– che ne detiene il cartellino – e il, che ha intenzione di puntare su di lui. Un'operazione collegata anche al discorso relativo a Tanner Tessmann, centrocampista che farebbe, invece, il percorso inverso.