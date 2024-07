Missile sull’ospedale a Kiev un’azienda italiana ne ha prodotto i chip | Mef azionista

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un rapporto del KSE Institute ha rivelato che all’interno dei missili balistici russi Kh-101, il modello che ha colpito l’ospedale pediatrico dil’8 luglio scorso, sono presenti una dozzina di componenti elettroniche occidentali, per lo più di pensati per l’uso civile. Due di questi sarebbero riconducibili all’azienda italo-francese STMicroelectronics (ST), il cui primoè, attraverso una società controllata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano. I prodotti di ST trovati all’interno delnon sono però pensati per l’utilizzo militare. La Russia è da tempo esclusa dal mercato occidentali delle componenti elettroniche per la difesa grazie alle sanzioni. Per sopperire a queste mancanze però, acquisterebbe, anche datati e pensati per l’uso civile, dalla Cina.