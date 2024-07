Migliori università Unifi si piazza 146esima e migliora il punteggio complessivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – L’ateneo fiorentino è in crescita nella classifica dedicata agli istituti universitari europei stilata da QS Europe University Rankings per il 2025. In base alla rilevazione a cura dell’agenzia Quacquarelli Symonds, l’di Firenze si attesta allaposizione su 685, con undi 49,6. Lo scorso anno l’di Firenze si collocava al 150esimo posto e aveva un overall score di 48,6. Dunque l’ateneo fiorentino avanza in classifica, aggiudicandosi un ottimo risultato, in crescita rispetto allo scorso anno. Firenze si colloca così nella top 21,3% delleeuropee (era nella top 21,8% nella precedente rilevazione). In particolare, l’ateneo fiorentino è nella top 100 per “Produzione scientifica per Dipartimento” (44esima), “Studenti in uscita” (70esimo posto, con unmento di 8 posizioni), “Studenti in entrata” (80esima, nella rilevazione precedente era alla posizione numero 99) e Sostenibilità (91esima).