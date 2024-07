Malattie aggressione e punture ovunque e comunque | l' allarme sulla zanzara tigre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non ci sono più le zanzare di una volta. Non è un modo di dire, ma una realtà con la quale, da qualche decennio, ormai facciamo i conti ogni estate con il diffondersi della ‘': più aggressiva, in grado di pungere anche sopra i vestiti, attraversando i tessuti senza problemi, per ‘attaccare' la nostra pelle in qualsiasi momento del giorno e della notte, anche in pieno sole, e trasmettere ‘nuove'. Una vera e propria ‘combattente' super agguerrita che si muove silenziosa e si riproduce anche in piccolissimi ristagni di acqua, come spiega all'Adnkronos Diego Fontaneto, dirigente di ricerca del Cnr all'Istituto di ricerca sulle acque (Cnr-Irsa), sede di Verbania Pallanza. «Conoscerla meglio, però, può aiutarci a difenderci», sottolinea.