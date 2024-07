Lutto per Alberto Oggi la data dei funerali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sgomento a Cervia per la scomparsa prematura diStefano, 21 anni. Giovane ristoratore e promessa del calcio che giocava nella Cervia United, ha perso la vita in un terribile scontro frontale tra un’auto e una moto lunedì mattina sulla via Cervese, all’incrocio con via Targhini, nel territorio di Cesena. Ladeidovrebbe essere decisa, dopo il nulla osta della Procura. Cordoglio del primo cittadino Mattia Missiroli: "Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di. Un ragazzo, amante dello sport, un calciatore impegnato e appassionato. Un giovane gioioso e felice che amava Cervia e che dedicava la sua vita anche al volontariato in una comunità di assistenza per i giovani più bisognosi, segno del suo animo nobile sensibile e generoso.