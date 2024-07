Lo hanno detto chiaramente niente cessione | resta alla Juventus

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prima giornata di lavoroe cambio di programma sul calciomercato: lo, devere bianconero Ciak, si parte. Latargata Thiago Motta si presenta quest’oggi ai nastri di partenza della nuova stagione. Inizia, infatti, il ritiro che dovrà consentire ai bianconeri di farsi trovare pronti per la prima giornata di campionato, con il Como che andrà all’Allianz Stadium il 19 agosto alle 20.45. Prima di allora però ci sarà oltre un mese di lavoro per il nuovo allenatore della, carico per l’avventura che lo aspetta. Ci sarà da inculcare la sua mentalità ai giocatori, far capire i principi base del suo gioco e partire con il piede giusto è fondamentale in una stagione che si preannuncia lunghissima e ricca di impegni tra campionato, Champions e il tanto chiacchierato mondiale per club.