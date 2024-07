La Camera Approva il Ddl Nordio | Abolito il Reato di Abuso d' Ufficio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma - Con 199 voti favorevoli, 102 contrari e nessun astenuto, ladei deputati hato in via definitiva il disegno di legge elaborato dal ministro della Giustizia Carlo. Il provvedimento, che include l'abrogazione deldid'e modifiche al sistema delle intercettazioni, era già statoto dal Senato a febbraio. Oltre alla maggioranza, hanno votato a favore anche i deputati di Azione e di Italia Viva. Il ministroha dichiarato che la questione delle madri in carcere è particolarmente delicata. "Va coniugato il problema della detenzione di una donna con bambino con quello, altrettanto grave, dell'allarme sociale cda persone che sfruttano la propria maternità per restare impunite", ha affermato.