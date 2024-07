Jannik Sinner si ferma | Rinuncio al torneo di Bastad mi devo riposare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lugio 2024 -rinuncia aldi, lo scrive lo stesso campione altoatesino sui social: "Mi spiace dover annunciare cherinunciare a partecipare aldila prossima settimana per un problema di affaticamento. Non è una decisione facile perché mi sarebbe piaciuto giocare, ma il mio team ed i medici mi hanno consigliato che sarebbe stato meglio prendermi del tempo pere recuperare. Spero in futuro di riuscire a giocare aperché ho sentito che è un gran bel".è reduce dal ko contro Daniil Medevedev nei quarti di finale di Wimbledon, partita durante la quale ha prima accusato un dolore all’anca, poi dei "giramenti di testa" che lo hanno costretto a chiedere il medical time.